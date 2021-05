NBA: Utah finit en tête, les Lakers passeront par les barrages

Basket

AFP

Utah, tête de série N.1, aura l'avantage du terrain en play-offs, dont les affiches du 1er tour sont Denver-Portland et Clippers-Dallas à l'Ouest, Milwaukee-Miami et New York-Atlanta à l'Est, les Lakers devant en passer par des barrages avec un choc contre Golden State.