NBA: Utah, Philadelphie et Atlanta avancent en demi-finale de conférences

Basket

AFP

Utah s'est qualifié pour les demi-finales de conférence Ouest aux dépens de Memphis (4-1), imité à l'Est par Philadelphie qui a écarté Washington (4-1) et affrontera Atlanta, tombeur de New York (4-1), mercredi lors des play-offs NBA.