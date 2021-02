Outre Harden, Kyrie Irving a compilé 28 points et 8 passes. De l'autre côté, le duo Paul George - Kawhi Leonard a inscrit 63 points cumulés mais, trop esseulé, a finalement dû s'incliner contre des Nets pourtant privés de Kevin Durant.

Dans le même temps, Philadelphie, leader à l'Est devant Brooklyn, a été battu à Toronto (110-103). Les Raptors, avec 23 points pour Fred VanVleet et Pascal Siakam, ont pu compter sur un banc prolifique (35 unités) pour s'offrir le scalp des Sixers. Malgré ses 25 points, dont 12 aux lancers, Embiid a manqué de précision aux tirs (6/20).

Troisième à l'Est, Milwaukee a confirmé son regain de forme en alignant un second succès de rang après cinq défaites successives. Le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo a permis aux Bucks de battre Sacramento (128-115) grâce à une énorme double-double, riche de 38 points et 18 rebonds.

L'entraîneur Ryan Saunders a lui été licencié par Minnesota après la 24e défaite de la saison des Wolves enregistrée dimanche contre New York. Selon les médias américains, c'est Chris Finch qui doit lui succéder.

Le technicien, un assistant réputé de la grande ligue, est bien connu du basket belge pour avoir mené le club de Bree au titre de champion de Belgique en 2005. Après son passage dans le Limbourg entre 2004 et 2007, il avait également officié à Mons-Hainaut (2007-2009). Finch, 51 ans, a été assistant à Houston, Denver, La Nouvelle-Orléans et Toronto.