Menée 3-0 dans la série, la franchise de Washington devait s'imposer ou partir en vacances. Les deux All-Star locales ont décidé de reporter celles-ci. Elles ont largement contribué à la victoire 122-114 remportée aux dépens de la meilleure équipe de saison régulière dans le Conférence Est. Celle qui a dominé l'Ouest, et l'ensemble de la Ligue durant cette même période, Utah a de son côté augmenté son avance dans sa série du premier tour. Le Jazz mène 3 victoires à 1 face à Memphis après son succès 113-120 dans le Tennessee. La demi-finale de Conférence est désormais en vue. Le meneur des Wizards Russell Westbrook a réussi un très gros triple-double : 19 points, 21 rebonds et 14 passes. Le shooteur Bradley Beal a été le meilleur scoreur de son équipe avec 27 points. De quoi sauver l'honneur.

Philadelphie, plus que par la défaite, peut s'inquiéter de la blessure de sa star Joel Embiid. Il s'est blessé au genou après 7 minutes dans le quart-temps. Il n'a plus joué à partir du 2e quart-temps. Il avait eu le temps de marquer 8 points, prendre 6 rebonds et donner 2 assists et une interception. Il passera une IRM mardi. L'avenir des Sixers dans ces playoffs dépend énormément de leur pivot camerounais. Mardi, après son retrait, Washington a inscrit 48 points dans la raquette. Philadelphie accueille le 5e match mercredi.

Revenu de sa blessure à la cheville depuis le 2e match, Donovan Mitchell a repris son rôle d'atout offensif N.1 de Utah dans ce 4e duel face à Memphis. Il a marqué 30 points et donné 8 assists. Le meneur des Grizzlies, qui tournait à 33,3 points de moyenne dans la série, Ja Morant a été "limité" à 23 points et 12 assists. Memphis profita des neuf premiers tirs manqués par le Jazz au début du 4e quart pour revenir dans la course grâce à une séquence 12-2 et revenir à 99-102 au marquoir. Utah a ensuite repris ses distances. Le Jazz peut conclure la série mercredi à domicile.