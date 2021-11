Après les Clippers, ce sont le Lakers qui ont été bousculés 103-121 par des Bulls qu'on n'avait plus vu à pareille fête depuis des années. Plus surprenant encore, la course en tête à l'Est de Washington qui a bien rétabli une situation compromise face à La Nouvelle-Orléans 105-100 et ainsi conserver sa première place après son 10e succès (3 défaites). Les Suns ont eu chaud, dans le froid de Minneapolis où Karl-Anthony Towns a fêté dignement ses 26 ans avec une performance à 35 points et 13 rebonds. Mais Chris Paul a gâché sa fête dans le dernier quart-temps en rentrant 19 de ses 21 points et Devin Booker (29 pts) a permis au finaliste de la saison passée de s'imposer sur le fil. Phoenix (10-3) est sur les talons de Golden State (11-2), toujours leader à l'Ouest.

Si le banc de Chicago peut paraître un peu mince, les Bulls titulaires n'ont pas grand chose à envier aux autres gros bras de la NBA. Le trio DeMar DeRozan (38 pts record de saison, 6 ast), Lonzo Ball (27 pts record de saison à 7/10 à 3 pts, 8 ast, 7 rebs) et Zach LaVine (26 pts) ont donné la leçon aux Lakers qui ont disputé un septième match consécutif sans LeBron James et concédé un 4e revers durant cette période. Preuve de la nervosité des Pourpre et or, Anthony Davis (20 pts) a trouvé le moyen de se faire exclure dans le troisième quart-temps, pour avoir reproché aux arbitres de ne pas avoir arrêté le jeu, alors qu'il tentait... de remettre une chaussure. Chicago est 3e à l'Est (10-4), les Lakers 7e à l'Ouest (8-7).

Washington craignait de devoir compter sur le seul Bradley Beal cette saison et pourtant. Malgré l'absence du marqueur des Wizards, qui a manqué son deuxième match de rang en raison d'un deuil familial, et un début de match manqué face aux modestes Pélicans (ils ont compté 19 points de retard, 41-60), la franchise de la capitale fédérale s'est redressée. Le nouveau meneur Spencer Dinwiddie a sonné la révolte en seconde période durant laquelle il a marqué 19 de ses 27 points en plus de donner 9 assists et de capter 5 rebonds. Il faut remonter à la saison 1974-75 pour retrouver Washington avec un bilan de 10 victoires et 3 défaites à l'entame d'un championnat. La Nouvelle-Orléans, encore privée de Zion Williamson, a concédé sa treizième défaite en quinze rencontres et sa septième en huit déplacements.

Un effort collectif a récompensé Dallas face à Denver (111-101). Menés de neuf points à la pause (49-58), les Mavericks ont remporté les deux derniers quarts 62-43. Kristaps Porzingis (29 pts, 11 rebs) , Luka Doncic (23 pts, 11 passes, 8 rebs) et Tim Hardaway Jr, qui a fait la différence dans le money-time en y inscrivant 13 de ses 19 points, ont été très bons. Côté Nuggets, Nikola Jokic, qui a tenu son rang de MVP (35 pts, 16 rebs, 6 passes), était trop esseulé en attaque. Du coup, Dallas pointe au 3e rang de la conférence Western (9-4) devant Denver (9-5).

Miami a profité du revers de Cleveland à domicile contre Boston (98-92) pour lui reprendre la 4e place à l'Est, également à la faveur de son succès à Oklahoma City (90-103), réalisé sans ses All-Star Jimmy Butler et Bam Adebayo, mais avec Tyler Herro (26 pts), l'une des grandes révélations de la saison.

Enfin, New York (6e) a renoué avec la victoire, contre Indiana (92-84), après deux défaites. Les Knicks ont fait parler leur défense dans le dernier quart-temps, limitant les Pacers à 10 points et 21% de réussite aux tirs.