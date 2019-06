Sauf énorme surprise, Zion Williamson sera le premier joueur sélectionné jeudi à l'occasion de la draft de la NBA, le prestigieux championnat nord-américain de basket. Les New Orleans Pelicans, qui ont gagné le tirage au sort, vont choisir l'ailier/ailier-fort de Duke.

Avec un physique qui rappelle celui de Charles Barkley, il a aussi été comparé à un certain LeBron James depuis son plus jeune âgé pour sa précocité et ses capacités physiques hors norme.

A 18 ans (le 6 juillet), du haut de ses 2m01 et surtout de ses 129 kilos, Williamson a éclaboussé le championnat universitaire de sa force et sa vitesse. Il a tourné sous la houlette de coach K (Mike Krzyzewski) à 22,6 points (68% de réussite) et 8,9 rebonds en moyenne mais aussi 2,1 steals et 1,8 blocks en 33 rencontres disputées lors de sa seule année universitaire. Il n'a toutefois pas réussi à conduire Duke au titre NCAA. L'équipe a été éliminée en quarts de finale par Michigan State (68-67).

Williamson sera appelé à devenir la nouvelle vedette des Pélicans qui viennent d'échanger Anthony Davis, un autre 1er choix de la draft (en 2012), avec les Los Angeles Lakers contre trois joueurs (Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart) et trois premiers tours de draft dont le 4e choix de cette année.

Memphis et New York disposent des 2e et 3e choix. Mêmes si ceux-ci peuvent s'échanger entre franchises, il est probable que les Grizzlies et les Knicks ne laisseront pas filer l'occasion de sélectionner le meneur Jo Morant (Murray State) et l'ailier RJ Barrett (Duke), considérés comme les deux autres meilleurs 'prospects' de la draft 2019.