Il ne restait qu’une poignée de secondes dans le derby universitaire entre Kansas et Kansas State mardi soir en NCAA, le match était complètement plié et pourtant… ça a déraillé ! Alors que Kansas avait assuré sa victoire depuis un moment face à son rival (81-59), DaJuan Gordon ne souhaitait pas laisser tourner le chrono sur la dernière possession et s’en alla intercepter la balle pour filer vers l’anneau. Silvio De Sousa, un de ces adversaires, ne l’entendait pas de cette oreille et s’en alla lui coller un énorme contre suivi d’une belle provocation. Une étincelle qui allait mettre le feu aux poudres…

Le banc de K-State, en première loge devant l’action, bondissait et se rassemblait autour de De Sousa, créant une mêlée qui tournait finalement en bagarre générale. Des coups se sont échangés jusque dans les première tribunes installées en bord de terrain derrière l’un des anneaux.

Les deux entraîneurs se sont exprimés sur les faits et ne cachaient évidemment pas leur désarroi. "On ne peut pas être fier en voyant cela se passer sur un terrain de basket", a déclaré Bill Self, le coach de Kansas. "Cela n’a rien à voir avec de la dureté. Ce sont des signes d’immaturité et d’égoïsme." Son homologue de Kansas State se sentait responsable : "Tout cela aurait dû être évité. Ce sont mes gars, c’est de ma faute ! On ne s’est pas comporté comme on l’aurait dû. Il y avait probablement de la frustration."

Les images vont désormais être analysées et les sanctions risquent d’être très lourdes !