À la découverte des cinq joueurs "néerlandais" qui font sensation.

Il faut bien être honnête : avant le début de cette phase cross border, on ne savait pas trop à quoi s’attendre. Si la première semaine de compétition a été un fiasco pour les équipes néerlandaises, elles ont changé la donne et se montrent beaucoup plus compétitives, que ce soit en Elite Gold mais également en Elite Silver.

Car il ne faut pas se tromper : il y a aussi d’excellents joueurs et du talent aux Pays-Bas. Des joueurs qu’on ne connaissait pas et qu’on découvre au fil des matchs. Petit tour d’horizon des cinq joueurs qui ont marqué ce début de la phase cross border et qui nous viennent des Pays-Bas.