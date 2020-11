Khalid Boukichou, Maxime De Zeeuw et Ismaël Bako absents pour cette fenêtre internationale qui verra les Belgian Lions affronter, dans la bulle lituanienne, la République tchèque (vendredi) et la Lituanie (dimanche) dans la course à la qualification pour l’Euro, le staff a été contraint de faire preuve d’imagination pour "remplir" la raquette.

Et la surprise de cette sélection est sans aucun doute Michael Gilmore. Inconnu pour la plupart des observateurs belges, l’ailier-fort de 2m08 (25 ans) va effectuer ses premiers pas en équipe nationale, lui qui est actuellement sans club après une première année professionnelle avortée en Allemagne, à Phoenix Hagen, à cause de la crise sanitaire.