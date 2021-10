Affirmer le contraire serait à la limite de la folie, le "derby" hennuyer n’est plus un mythe du basket belge. Les soirées de fête et les duels qui levaient les foules, c’est du passé. Et honnêtement, on se contentera du présent. Après une saison de huis clos, voir ces salles se dépoussiérer et revivre offre déjà une satisfaction, en soi. La passion dans les cœur des fans les plus fervents, dans les deux camps, reste intacte.