La surprise était de taille. Quelques heures à peine avant le déplacement à Liège, Mons-Hainaut a fait savoir que Mike Torres ne porterait plus les couleurs boraines. Un départ qui coïncidait donc avec le retour aux affaires de David Nichols. Le meneur américain s’était blessé durant la préparation au niveau du genou. Le verdict était sans appel à l’époque : déchirure du ligament latéral interne. Une blessure qui était censée écarter le distributeur de 25 ans des terrains durant six semaines. Il a finalement effectué son retour un peu plus tôt que prévu, au grand bonheur des supporters montois. Ceux-ci comptent en effet sur Nichols pour se démarquer comme l’un des leaders offensifs et amener du spectacle dans la mons.arena. Il l’avait fait à plusieurs reprises lors de la présaison, notamment lors du match contre Leverkusen où il avait inscrit trente points.