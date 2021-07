Alors qu’on savait que Jabril Durham ne porterait vraisemblablement plus la vareuse de Mons-Hainaut la saison prochaine, la direction a officialisé un premier transfert ce mardi. Il s’agit de David Nichols (1m83, 25 ans).

Ce meneur américain évoluait la saison dernière en Slovénie, du côté de Rogaska Crystal. Il présentait des statistiques plus qu’intéressantes avec plus de 19 points de moyenne, en plus de 4,4 rebonds et 6,5 assists.

BMH pourrait donc avoir flairé un nouveau bon coup avec ce distributeur passé par la NCAA (entre 2014 et 2019) et le championnat chypriote (Omonia Nicosie).Dans son communiqué, la direction montoise décrit Nichols comme "un meneur complet, également capable de faire jouer ses coéquipiers (comme en atteste sa moyenne d’assists)."