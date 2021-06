© DR

Une équipe d'amis

© DR

Aux JO avec de l'ambition



Finalement, les Cats ne seront pas les seules à représenter le basket belge lors de prochains Jeux Olympiques. Non, à la surprise générale et de manière plutôt inattendue, mais méritée, l'équipe belge de 3x3 a décroché son ticket pour Tokyo cet été. L'équipe, composée de Nick Celis, Thierry Marien, Rafael Bogaerts et Thibaut Vervoort s'est imposée ce dimanche en finale du dernier tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, à Debrecen, en venant à bout de la Hongrie.Une belle histoire pour cette équipe qui est partie de nulle part pour finalement arriver aux JO., se souvient Nick Celis. L'équipe a également participé à différentes compétitions européennes, en 2014 et en 2015. Et en 2019, celui qui a terminé la saison avec Malines en D1 est revenu à ses premiers amours.Une "tournée" qui leur a permis de gravir les échelons, petit à petit, pour arriver au Graal: les JO.Et du respect, les quatre mousquetaires en ont gagné la semaine dernière, tout d'abord en venant à bout de la Mongolie, grâce à un panier au buzzer de Rafael Bogaerts pour offrir la victoire à la Belgique., avoue Nick Celis.Et c'est gonflé à bloc que l'équipe a abordé sa finale dimanche soir.Et Nick Celis ne s'est pas trompé puisqu'à la fin du compte, c'est bien la Belgique qui décroche le dernier ticket pour les JO de Tokyo grâce à sa victoire logique et méritée en finale, face au pays hôte, la Hongrie, avant même la fin du temps réglementaire (21-14).Ce qui fait la force de cette équipe belge de 3x3, c'est le fait que tout le monde tire dans le même sens et qu'en dehors du terrain, l'entente est aussi bonne que sur le demi-terrain., continue Nick Celis.La qualification en poche, ce n'est pas pour autant que l'équipe va se dorer la pilule au soleil. Tous les week-ends, le groupe va continuer de se côtoyer avec des tournois en France, en Lituanie ou encore en Israël.Participer aux Jeux Olympiques, pour tout sportif, c'est l'aboutissement d'un long cheminement. Chemin que Nick Celis espérait prendre... mais pas avec la Belgique., sourit-il.Finalement, cela ne s'est pas réalisé et c'est bien avec la Belgique qu'il réalisera un rêve.La qualification pour les JO, c'est bien. Maintenant, place aux ambitions. Et là encore, les quatre mousquetaires peuvent voir grand., conclut Nick Celis.