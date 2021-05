Actuel capitaine de Limbourg United, le meneur de jeu belge Niels Marnegrave (33 ans) a décidé d'arrêter sa carrière dès la saison prochaine pour devenir assistant-coach des Limbourgeois aux côtés de Sacha Massot, son coach et ami proche, et de Raymond Westphalen, l'autre assistant.

Après plus d'une dizaine d'années au plus haut niveau et être notamment passé par Louvain, Ostende, Charleroi et Limbourg United, depuis la saison 2019-2020, le meneur de jeu belge Niels Marnegrave a décidé de mettre un terme à sa carrière sur les parquets. Le club limbourgeois, qui lui avait signifié il y a plusieurs semaines ne pas vouloir le prolonger en tant que joueur, a effectivement officialisé ce jeudi la transition de son capitaine en tant qu'assistant-coach de l'équipe première dès la saison prochaine. En plus de ce poste d'assistant, Niels Marnegrave aura un rôle important au sein de l'Académie limbourgeoise où il sera responsable du développement personnel mais également entraîneur de l'équipe C.