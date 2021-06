Niels Marnegrave avant la finale de basket: "Pour être honnête, je vois Ostende s'imposer car Mons a laissé beaucoup d'énergie en demi" Basket Jérôme Brys © BELGA

Après les finales de 2013 et 2015, Mons fait son retour à ce niveau de la compétition et retrouve sur sa route, pour la troisième fois, l'ogre ostendais. Des Côtiers qui écrasent tout sur leur passage depuis près d'une décennie et qui comptaient dans leurs rangs, en 2015, un certain Niels Marnegrave qui vient de prendre sa retraite sportive pour devenir assistant-coach de Limburg United la saison prochaine. "Je me rappelle très bien cette finale de 2015 car on avait eu pas mal de difficultés pour venir à bout de Mons, se souvient le meneur belge. Tactiquement, avec Yves Defraigne, Lionel Bosco ou encore Talor Battle, c'était très fort."



Quelques années plus tard donc, les deux formations se retrouvent en finale. Un duel logique pour Niels Marnegrave. " À la vue de la saison, ce sont les deux équipes les plus régulières qui sont en finale. Sur papier, je pense qu'Anvers avait une meilleure équipe mais ils ont été trop irréguliers et on l'a vu sur cette demi-finale contre Mons." Pour lui qui a connu la maison ostendaise, la clé de la réussite des Côtiers réside en un seul mot: la continuité.