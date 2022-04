En fin de contrat à Anvers, Niels Van Den Eynde va rejoindre Liège Basket la saison prochaine.

Liège Basket tient son premier transfert entrant pour la saison prochaine. Le club principautaire a trouvé un accord avec le jeune meneur belge Niels Van Den Eynde (21 ans et 1 m 80), qui sera en fin de contrat à Anvers au mois de juin et rejoindra la formation liégeoise avec un bail de deux ans.



Une belle acquisition pour Liège Basket qui met ainsi la main sur un talent belge et précoce. C’est lors de la saison 2019-2020, à 19 ans, que l’Anversois a explosé en réalisant une campagne à 23 points de moyenne en D2 dans le club de Guco Lier. La saison suivante, Anvers lui a offert son premier contrat en D1. En deux ans, malgré un temps de jeu limité en tant que deuxième meneur, il a pu accumuler pas mal d’expérience dans un club du top en Belgique et en jouant la Coupe d’Europe. Il se sent désormais prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière.



Niels Van Den Eynde, quel bilan personnel tirez-vous de vos années avec les Giants ?



“Je suis très fier d’avoir pu jouer ces dernières saisons dans un grand club comme Anvers. J’y ai beaucoup appris et je ne regrette absolument pas d’avoir fait ce choix. La trajectoire que j’ai suivie m’aidera certainement dans la poursuite de ma carrière. J’ai eu l’occasion de m’entraîner et de jouer aux côtés de joueurs de haut niveau belge et étranger comme Jean-Marc Mwema ou Markel Brown par exemple cette saison. En tant que jeune, c’est très enrichissant.”