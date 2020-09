Nikkel Kebsi après le Fan Day du Brussels: "C'était chouette de se reconnecter avec les spectateurs" Basket Jérôme Brys © Tom Hillaert

Alors que l'International Brussels Tournament avait été écourté, la faute à un cas de Covid-19 dans l'effectif du Brussels, les responsables bruxellois attendaient avec impatience de retrouver le parquet et cette importante connexion avec les supporters. Pour ce faire, un Fan Day un peu spécial, crise sanitaire oblige, s'est tenu ce vendredi soir avec, en guise de conclusion, une rencontre entre le Phoenix Brussels et le Royal IV (TDM1). Un match qui s'est soldé par une victoire du Brussels (84-66) mais l'important était ailleurs même si Nikkel Kebsi, le GM du club, revient en quelques mots sur la prestation des joueurs . "Je retiens qu'il y avait beaucoup d'envie dans leur chef et que les joueurs voulaient faire plaisir aux autres. De l'autre côté, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail pour être prêt."