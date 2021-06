Nikola Jokic: le MVP le plus improbable de l'histoire de la NBA Basket Jérôme Brys © DR

A l'heure où les joueurs sont plus physiques les uns que les autres, sautent pour littéralement mettre la tête au panier, voire sont capables de tenir la distance avec Usain Bolt, Nikola Jokic fait figure d'extraterrestre. Du haut de ses 2m11, il ne "décolle" pas les pieds de plus de quelques centimètres pour prendre un rebond. Quant à sa pointe de vitesse, elle n'a pas de quoi faire frémir les plus lents d'entre nous. Et pour le côté flashy, on repassera. Pourtant, c'est bien le Joker, ce surnom donné par son ancien coéquipier, Mike Miller, incapable de prononcer son nom, qui vient d'être sacré meilleur joueur de NBA. Oui, cette NBA flashy, athlétique et physique.



Sélectionné en 41e position de la draft 2014 par les Nuggets, c'est au fond de son lit, à moitié endormi, qu'il a appris la nouvelle de la bouche de son frère, avant de lui raccrocher au nez et de continuer de dormir. Totalement à l'image du personnage: hors du temps et sans complexe. Pourtant, son physique, aujourd'hui avantageux, ne l'a pas toujours été.