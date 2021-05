Nouveau coup dur pour le Spirou: Shane Hammink a fait ses valises! Basket Jérôme Brys L'ailier néerlandais a décidé de quitter le club pour des raisons personnelles. © BELGA

Après les soucis financiers, voilà certainement une nouvelle dont le club se serait passé à quelques heures de se déplacer à Alost en championnat ce vendredi soir.



Shane Hammink, l'ailier néerlandais du Spirou, a en effet décidé de quitter le club pour des raisons personnelles. Il ne terminera donc pas la saison et les Carolos devront trouver de nouvelles solutions, en interne, pour compenser ce départ qui n'était pas prévu et ce, à quelques jours du début des playoffs où l'on pourrait se diriger vers un Clasico contre le grand rival ostendais au premier tour.



Après Adama Darboe et Khalid Boukichou, c'est un nouveau joueur qui quitte le navire auquel on peut ajouter une belle liste de blessés composée, notamment de Milan Samardzic et de Gyorgy Goloman, tous les deux out jusqu'à la fin de la saison normalement.