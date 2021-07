Nouveau défi pour Jean Salumu: direction Champagne Chalons-Reims Basket Jérôme Brys L'international belge va découvrir un nouveau championnat. © BELGA

Après la Turquie, l'Italie et l'Allemagne (sans oublier la Belgique bien évidemment), Jean Salumu va découvrir un nouveau championnat. L'ailier des Belgian Lions vient en effet de parapher un contrat avec les Français de Champagne Chalons-Reims, 12e du défunt championnat.



La saison dernière, l'ancien ailier d'Ostende tournait à 14.5 points et 2.2 passes de moyenne sous les couleurs de Rasta Vechta en Allemagne. Il a également fait son retour en équipe nationale la semaine dernière où il s'est particulièrement mis en évidence face à la Hongrie en plantant 25 points. A n'en point douter, Jean Salumu sera l'un des fers de lance de l'attaque de Champagne Chalons-Reims la saison prochaine.



Pour rappel, par le passé, Jean Salumu est notamment passé par Louvain, Ostende, Sakarya (Turquie), Varèse et Pistoia (Italie) et donc Rasta Vechta (Allemagne), l'année dernière.