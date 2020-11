Ces dernières semaines ont été très mouvementées pour la D1 dames de basket-ball. A l'arrêt depuis de nombreuses semaines, les douze clubs et la fédération étaient tombés d'accord sur une formule de reprise avec des règles strictes.Ainsi, on allait diviser la championnat en deux groupes de six équipes. Le groupe A avec Castors Braine, Namur Capitale, Kangoeroes Malines, Phantoms Boom, Sint-Katelijne-Waver (concernés par l'EuroCup) et Liège Panthers auraient repris le week-end du 5 décembre avec un titre au bout de la compétition et les accessits permettant d'aller à l’EuroLeague ou à l’EuroCup. L’idée était de tout jouer pour la fin avril avec des play-offs si les matchs se jouaient tous sans contrainte ni retard d’ici là. Le groupe B aurait quant à lui repris en janvier avec le basket amateur.Finalement, rien de tout cela! Après avoir laissé les clubs sans nouvelle pendant plusieurs semaines, la fédération a décidé que tout le monde reprendrait le week-end du 12 décembre. Et ceux qui ne souhaitent pas regagner le terrain resteront sur la touche en attendant la saison prochaine!Pendant ce temps, les clubs qui reprendront attendent le feu vert des autorités pour pouvoir s'entraîner.

Il n’y aura en tout cas pas de descendant en Top Division Women 1 cette saison ni de Coupe de Belgique.