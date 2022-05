Boostés par leur qualification arrachée sur le terrain d’Anvers trois jours plus tôt, et par le retour de suspension de David Nichols, les Renards rêvaient sans doute de venir créer la surprise d’entrée à Ostende dans cette première manche des demi-finales. Mais face à l’armada ostendaise, la tâche s’annonce encore bien plus compliquée et ils ont vite pu s’en rendre compte. Lancée par deux bombes à trois points rapides de Keye van der Vuurst, préféré à Djordjevic dans le cinq de base, la machine ostendaise ne connaissait aucun retard à l’allumage malgré une coupure de onze jours sans match officiel dans les jambes. En grosse réussite offensive, le BCO avait bel et bien enclenché son mode playoffs. Dans le camp visiteur, seul Marcus Tyus parvenait à trouver la réponse. L’ailier américain inscrivait les onze premiers points et maintenait son équipe à flot dans le premier quart (27-22).