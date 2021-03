Logiquement battus à Ostende, les Liégeois ont pourtant offert une belle résistance pendant près de 30 minutes.

51-40 au repos, 61-51 après 28 minutes de jeu : qui l’eût cru, avant cette rencontre des deux extrêmes, surtout après la défaite des Ostendais vendredi à Alost ? Et pourtant, si les Principautaires se sont logiquement inclinés à l’issue d’une rencontre par trop inégale, jamais ils n’ont été ridicules au Versluys Dôme, ce que ne manquait pas de souligner Lionel Bosco : "Ce soir, je suis satisfait. Pas de la défaite bien sûr mais de la manière. On a montré quelque chose, on s’est battus et cela, je le porte au crédit de mes joueurs."