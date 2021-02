Cette fois, les Montois n’ont rien pu faire. Ils essuient leur première défaite de la saison.

Quand la seule équipe invaincue du championnat reçoit le nonuple champion en titre et grandissime favori à un dixième trophée consécutif, on s’attend forcément à un grand match. On n’a pas été déçu par le spectacle. En revanche, on repassera pour le suspense.

Jamais Ostende n’a été inquiété par ces Montois, pourtant valeureux. Il y avait simplement un niveau d’écart ce samedi soir entre le groupe ostendais, déterminé à effacer la défaite du match aller, et cette équipe de Mons qui s’est battue avec ses armes, moins aiguisées.