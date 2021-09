Ostende, Anvers et Mons restent invaincus Basket Belga Anvers s'est imposé en déplacement à Charleroi dimanche après-midi (65-83) pour le compte de la 2e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans les autres rencontres du jour, Ostende s'est imposé contre Louvain (79-56), le Brussels et Mons ont empoché leur premier succès de la saison respectivement contre Alost (78-72) et Limburg United (67-68). © BELGA

Après avoir tenu le choc en première mi-temps (41-43), le Spirou de Charleroi n'a pas été en mesure de tenir le rythme imposé par les Giants d'Anvers qui ont fait la différence au retour des vestiaires et plus particulièrement dans le 3e quart remporté (17-30). Alex Libert termine meilleur marqueur de la rencontre avec 19 unités.



Après sa débâcle contre Ostende, le Brussels s'est repris, à la maison, en s'imposant face à Alost (78-72) avec quatre joueurs à plus de dix unités (Krajina, Hazard, Jarvi et Vucica).



De son côté Ostende s'est imposé à domicile face à Louvain (79-56) en faisant la différence dans le deuxième ( 24-11) et le quatrième (22-12) quart-temps. Mikael Jantunen (Ostende) termine meilleur marqueur du match avec 13 points.



Dans le dernier match de la journée, Mons a souffert en déplacement à Limburg United pour finalement s'imposer au bout du suspense (67-68) grâce notamment à 25 points de Marcus Tyus.



Au classement, Ostende, Mons et Anvers sont en tête avec deux victoires en autant de rencontres. Suivent Malines, Alost, le Brussels, Louvain, Charleroi, Limburg United et Liège.