Déjà battus de près de 30 points au match aller (84-55), la tâche des Limbourgeois s’annonçait compliquée. Elle est même devenue impossible quand, quelques minutes avant le début de la rencontre, Sacha Massot devait faire une croix sur deux pions essentiels : Luke Knapke et Silas Melson. En cause : un test positif au Covid-19. Deux autres joueurs, moins importants, étaient eux aussi touchés par le virus : Wout Leemans et Yannick Dammen.

Autant le dire : l’objectif n’était plus de faire chuter Ostende mais plutôt de tenir le plus longtemps possible. Et les joueurs de Sacha Massot auront tenu un quart-temps. Le temps pour Leander Dedroog d’enfin avoir l’occasion de se mettre en évidence en alimentant le marquoir (17 points).

Mais par la suite, le collectif ostendais (et la réussite aux tirs), s’est mis en marche. Et petit à petit, l’écart s’est creusé en faveur des joueurs de Dario Gjergja qui viraient en tête à la pause (40-51) dans une rencontre tournée vers l’attaque.

En deuxième mi-temps, il n’y a pas eu de miracle. La balle circulait parfaitement de main en main (29 passes) pour des Côtiers qui ont marché sur des Limbourgeois qui n’avaient, eux, pas les armes pour rivaliser avec le nonuple champion de Belgique.

Après avoir facilement écarté le Spirou en quart, Ostende remet le couvert, en demie cette fois, et est plus en forme que jamais en attendant de connaître son prochain adversaire, celui qui tentera de l’empêcher de prétendre à un dixième titre consécutif.

Limburg United : 23 sur 59 (8x3) ; 6 lf sur 10 ; 29 rbs ; 19 ass ; 17 fp.

Vanderhoydonck 2-0, MITCHELL 8-6, MUKUBU 0-0, Lesuisse -3, Marnegrave 2-3, Depuydt 4-5, DEDROOG 16-1, DESIRON 8-2, HAMMONDS 0-0.

Ostende : 34 sur 58 (10x3) ; 9 lf sur 12 ; 32 rbs ; 29 ass ; 17 fp.

Buysse 2-6, Van der Vuurst de Vries 9-6, SCHWARTZ 7-6, Kediambiko -0, MWEMA 0-0, BUYSSCHAERT 7-0, Gilmore 7-0, Bratanovic 0-6, Nakic 0-0, DJORDJEVIC 7-3, GILLET 7-0, Sylla 5-9.

Quarts : 17-21/23-30/7-25/13-11.