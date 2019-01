La finale opposera Ostende à Anvers. Les Giants n'ont éprouvé aucune peine à se défaire du Brussels dans l'autre demi-finale. Vainqueurs samedi à Anvers 74-36, ils aussi gagné le match retour dimanche après-midi à Neder-Over-Hembeek 63-94. Anvers compte cinq victoires en Coupe, la dernière en 2007. La formation anversoise jouera sa 11e finale et la 4e en huit ans. Ostende, qui a soulevé le trophée à dix-neuf reprises, et jouera sa 28e finale, la 7e consécutive et la 9e en douze ans.