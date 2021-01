Il a beau être bourré de talent et n’avoir que 19 ans, Mario Nakic reste une personne très humble avec la tête bien sur les épaules. Arrivé en prêt à Ostende cet été en provenance du Real Madrid, le jeune ailier serbe était en quête de temps de jeu en tant que pro sur les parquets afin de poursuivre son évolution.

"C’était important pour moi d’être prêté à un club où je pourrais m’épanouir et progresser tout en ayant une certaine liberté de jeu. Et Ostende était l’un de mes premiers choix. Surtout parce que le coach Dario Gjergja est reconnu pour l’efficacité de son travail avec les jeunes", a-t-il confié.

Il avait notamment pu le constater en observant les trajectoires de Keye van der Vuurst de Vries et Amar Sylla, deux jeunes du même âge débarqués à Ostende un an avant lui. Il entretient d’ailleurs un lien particulier avec Sylla qui fut déjà son équipier durant plusieurs années au sein de l’école de jeunes du Real Madrid à qui ils appartiennent tout les deux. "Il m’a beaucoup aidé lorsque je suis arrivé en Belgique et m’a confirmé que c’était le bon choix. Le coach Gjergja n’a pas peur de lancer les jeunes dans la bataille, tout en les aidant et travaillant dur. Il n’y a qu’en bossant intensivement qu’on peut accomplir de grandes choses dans la vie et réussir. Que ce soit dans le sport ou dans le business."

L’inspiration paternelle et les conseils des stars

Né à Belgrade en 2001, Mario Nakic révèle aussi beaucoup s’être inspiré de son père qui fut basketteur pro de 1984 à 2001. Il a joué avec des stars comme Drazen Petrovic au Cibona Zagreb, ou Vlad Divac et Aleksandar Djordjevic sous le maillot du Partizan Belgrade. "Il est de l’ancienne école et insiste beaucoup sur l’importance de travailler dur tout en restant humble. Chaque jour, il faut donner le meilleur de soi et essayer de faire mieux. C’est la seule façon de n’avoir aucun regret, je l’ai bien compris. Il m’a procuré l’éthique de travail nécessaire pour faire de moi le meilleur joueur possible."

Le fiston a aussi eu la chance de côtoyer quelques grandes stars lors de ses années au Real Madrid comme Llull, Fernandez, Reyes ou encore Doncic. Le 24 mai 2018, à 17 ans, il a même eu l’occasion de faire ses grands débuts pros en Liga ACB. "C’était un moment inoubliable car je ne m’y attendais pas vraiment. J’étais assez nerveux et je me rappelle qu’Edy Taveras est venu me dire quelques mots pour me rassurer et me dire de prendre du plaisir. Quand je suis monté au jeu, j’ai réussi à me libérer. Toute l’équipe a été super avec moi et n’hésitait pas à me conseiller."

L’année suivante, il a même fait ses premiers pas en Euroleague, à l’occasion d’un déplacement à Fenerbhaçe, en Turquie. "Il y avait beaucoup de joueurs blessés donc j’ai pu accompagner l’équipe", précise-t-il. Cette saison avec Ostende, il a retrouvé la scène européenne, en Champions League. "Le niveau de cette compétition s’élève d’année en année. Chaque match joué me permet d’apprendre énormément et d’engranger de l’expérience."

Sur les parquets belges, Mario Nakic a déjà démontré son énorme potentiel en tournant actuellement à 15 points et 4,5 rebonds de moyenne par match.