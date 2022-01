Ostende file en demi-finale et complète le dernier carré de la coupe de Belgique Basket Belga Déjà vainqueur au match aller (96-58), Ostende a confirmé, mercredi soir, sa qualification pour les demi-finales de la coupe de Belgique en s'imposant sur le parquet de Mons (77-81) pour le compte du match retour de ce dernier quart de finale. © BELGA

C'est avec un avantage de près de 40 unités qu'Ostende se déplaçait à Mons mercredi soir. Soucieux de laver l'affront du match aller, les Montois ont rendu une bien meilleure copie. La première mi-temps était d'ailleurs à leur avantage. Bien emmené par Ajdin Penava (18 points), Mons faisait la course en tête en première mi-temps (17-17 et 44-35 à la pause). Au retour des vestiaires, les hommes de Dario Gjergja resserraient la vis pour complètement renverser la vapeur. Le collectif des Côtiers se mettait en marche (les 12 joueurs sur la feuille de match ont marqué) et les visiteurs finissaient par s'imposer au terme d'un énorme sprint final (59-58 et 77-81).



C'est donc Ostende qui complète le dernier carré de la coupe de Belgique, en compagnie d'Alost, de Limburg United et d'Anvers. Les demi-finales mettront aux prises, d'un côté, Anvers et Ostende, de l'autre, Limburg United et Malines, dans des matchs en aller-retour le week-end du 4 au 6 février.



Ostende est le tenant du titre après son succès, la saison dernière, en finale face à Malines.