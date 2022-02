Charleroi 90



Ostende: 34 sur 62 (3x3); 29 lf sur 35; 42 rbs; 24 ass; 27 fp.

RANDOLPH 15, BOOTH 17, DJORDJEVIC 6, GILLET 5, BRIMAH 23, Conger 2, Buysse (-), Van der Vuurst de Vries 13, Buysschaert 2, Bratanovic 8, Jantunen 9, Troisfontaines 0.

Charleroi: 34 sur 70 (5x3); 17 lf sur 28; 29 rbs; 18 ass; 30 fp.

LIBERT 4, SCHOEPEN 6, KESTELOOT 11, LISBOA 6, KOK 12, Lambrecht 14, Botuli 0, M. Samardzic 5, Noterman (-), Makwa 15, V. Samardzic 0, Kuta 17.

Quarts: 27-15/26-23/26-26/21-26.

Marquer 90 points sur le parquet d'Ostende, c'est exceptionnel. Par contre, en encaisser 100, ça fait mal. Avec une défense aussi perméable, les Carolos n'avaient presque aucune chance de s'imposer dans ce mach couperet. D'entrée de jeu, les champions en titre, toujours invaincus, s'appuyaient sur leur intérieur ghanéen, Amida Brimah, pour prendre les commandes de la rencontre (27-15). Dans le dur, les Sambriens voyaient l'écart grandir à vue d'oeil et l'électrochoc est venu d'un petit jeune de la maison. Déjà en vue ces dernières semaines, Marlon Makwa (15 points, 5 rebonds, 2 passes et 3 interceptions) a démontré tout son potentiel sur le parquet ostendais. Grosse défense, interception et culot en attaque, le Carolo était à la base du réveil de ses couleurs avant la pause (53-38).Mais Ostende avait décidé de ne faire aucun cadeau aux Sambriens dans cette dernière rencontre. D'ailleurs, laisser filer un match et Dario Gjergja ne sont pas compatibles. Au retour des vestiaires, les Côtiers continuaient sur leur folle lancée offensive. Si Charleroi répondait (26-26), le Spirou était incapable de réduire l'écart tant la réussite ostendaise était impressionnante. Peu en vue jusque-là, Tim Lambrecht décidait de sortir de sa boite (14 points et 5 rebonds) pour ramener les visiteurs à dix unités. Trop court cependant pour inquiéter les Ostendais (100-90) qui conservent leur brevet d'invincibilité au terme de ce premier tour, au grand désarroi du Spirou qui devra se contenter du Silver Group pour le deuxième tour de la compétition.Charleroi pouvait espérer une qualification en cas de défaite mais Louvain, de son côté, n'a pas flanché sur le parquet du Brussels (70-75) pour coiffer les Carolos au poteau. La déception est certainement grande dans les rangs sambriens mais le Spirou a montré de belles choses et une évolution certaine tout au long de ce premier tour qui ne se termine, malheureusement pour eux, pas comme ils l'auraient espéré. On retiendra tout de même la montée en puissance de Nathan Kuta (17 points et 5 rebonds), intéressant pour la suite de la compétition avec, à présent, des duels face aux équipes néerlandaises après la trêve internationale.100