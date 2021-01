Anvers 58 - Ostende 63





Anvers : 16 sur 56 (6x3); 20 lf sur 23; 38 Rbds, 8 Ast, 21 fp. BRANCH 5-4, Jenkins 0-0, GIBBS 0-14, Van den Eynde 5-0, T.De Ridder -, Bleijenbergh 3-4, N.De Ridder 0-0, ROGIERS 0-0, KESTELOOT 4-0, DUDZINSKI 2-3, Fall Faye 2-12, Donkor 0-0.

Ostende: 20 sur 48 (6x3); 17 lf sur 21; 31 Rbds, 16 Ast, 22 fp. Van der Vuurst 2-2, SCHWARTZ 4-0, Troisfontaines 4-0, MWEMA 8-6, Buysschaert 2-0, Gilmore 0-2, Bratanovic -, Smout -, DJORDJEVIC 2-0, GILLET 3-5, WELSCH 6-9, Sylla 8-0



QT: 7-23, 14-16, 15-9, 22-15

Pas besoin de chercher très loin les probables vainqueur de l’Euromillions Cup tant Ostende apparait intouchable à l’heure actuelle. Pourtant privés de Buysse et de la pépite Nakic, les hommes de Dario Gjergja se sont imposés sans problème à la Lotto Arena après l’avoir déjà emporté vendredi. Plus que le résultat final de ce match retour (58-63) finalement flatteur pour Anvers au vu de la rencontre, on retiendra surtout l’incroyable domination des côtiers durant le premier quart remporté 7-23 après avoir mené 7-21 (!) après 7 minutes de jeu à peine. L’addition montait même à 9-31 après 15 minutes avant que les Ostendais, sans doute trop sûrs d’eux désormais, ne sombrent dans la facilité. Un 9-0 local permettait aux Giants de « limiter » les dégâts à 21-39 au repos.Bien plus agressifs en seconde période, les Anversois entamaient alors une lente remontée qui leur permettait de se rapprocher à 36-45 (29ème) au grand dam du coach Gjergja. La réaction ne se faisait pas attendre et les Côtiers reprenaient à nouveau 20 longueurs d’avance à 38-58 avant qu’un dernier coup de reins local orchestré par Sterling Gibbs ne permette aux Anversois de faire illusion au moins au niveau des chiffres, mais certainement pas de la manière. S’ils ne retrouvent pas très vite de l’intensité et de l’envie, les hommes de Christophe Beghin risquent bien de vivre une saison fort morne