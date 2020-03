Dos au mur avant ce match, le BCO était dans l’obligation de battre Tenerife ce mardi soir au VersluysDôme pour arracher une troisième manche décisive en Espagne et encore rêver des quarts de finale de la Champions League. Dans ce contexte brûlant, on pouvait s’attendre à voir Dario Gjergja miser sur ses plus gros contrats, à commencer par les deux dernières recrues récemment venues renforcer les rangs ostendais. Mais le mentor croate avait décidé de donner un sérieux accent belge à son équipe. Un choix osé qui fut pourtant le principal déclencheur d’une solide prestation de la part du club champion de Belgique.

