Ce vendredi soir, en s'imposant à Malines (83-91), les Côtiers ont confirmé ce que tout le monde pensait en début de saison: à savoir remporter un onzième titre consécutif de champion de Belgique. Une prouesse incroyable marquée du sceau du duo Gjergja-Djordjevic. Une hégémonie sans pareil en Belgique. Jamais notre royaume n'avait connu une telle domination dans son histoire, pas même de l'époque du grand Malines. Mais ailleurs, remporter onze titres de suite, ce n'est pas "si" exceptionnel que ça, toutes proportions gardées. Si les Ostendais ont égalé le record de Buducnost au Monténégro (onze titres entre la saison 2006-2007 et 2016-2017) ainsi que celui des Lituaniens du Zalgiris Kaunas (onze titres entre la saison 2010-2011 et 2020-2021), ils sont encore (très) loin du record que nous avons déniché dans l'histoire du basket européen.



Et ce record, il appartient, pour le moment et certainement pour encore quelques années, à un club légendaire d'Israël: le Maccabi Tel-Aviv. Jugez-plutôt: entre les saisons 1969-1970 et 1991-1992, le Maccabi s'est adjugé 23 titres consécutifs! Cette série n'a été brisée qu'une saison, la 1992-1993, avant une nouvelle domination de Tel-Aviv dans le championnat israélien et une nouvelle série de 14 titres de suite. Sans cet "accroc", la série de titre consécutif atteindrait le chiffre hallucinant de 38!



Derrière cette prouesse qui ne sera peut-être jamais égalée, on retrouve trois autres clubs avec 18 titres de champion national consécutif: le CSKA Moscou en Russie (entre 2002-2003 et 2020-2021, série en cours), ERA Nymburk en République Tchèque (entre 2004-2005 et 2021-2022, série en cours) et Partizani Tirana en Albanie (entre 1971-1972 et 1988-1989).



Bref, Ostende a encore du chemin à parcourir avant de décrocher un record en matière de titres consécutifs mais une chose est sûre: en Belgique, on ne fait pas mieux et il faudra certainement encore compter sur les Côtiers la saison prochaine... pour un 12e titre de suite!