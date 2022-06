Quatre équipes peuvent encore convoiter le premier trophée de l’histoire des BNXT playoffs. Parmi les qualifiés pour le dernier carré de la compétition, une seule formation belge et trois néerlandaises. Ostende, directement qualifié pour les demi-finales grâce à son titre dans les playoffs belges, est le dernier porte-drapeau noir-jaune-rouge en course suite aux éliminations de Malines et de Louvain au tour précédent. De quoi démontrer, encore, que les trois meilleures équipes des Pays-Bas (Den Bosch, Leiden et Groningen) font plus que rivaliser avec les équipes du top en Belgique. Une belle réponse à ceux qui doutaient du niveau de nos voisins au moment où la betFIRST BNXT League a été lancée.