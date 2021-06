Cette première manche de la finale des playoffs entre Ostende et Mons a tenu toutes ses promesses. Ce sont les champions en titre ostendais qui prenaient les commandes de la rencontre en début de match (18-11) grâce à Loïc Schwartz (13 points, 8 rebonds et 4 passes). Jabril Durham en problème de fautes, les Montois s'en remettaient au duo Arik Smith (18 points) et Auston Barnes (20 points et 9 rebonds) pour rester dans le coup à l'entame du dernier acte (32-26 et 51-45).

Moment choisi par les visiteurs pour complètement renverser la vapeur grâce à Auston Barnes et même prendre 6 points d'avance (55-61) à cinq minutes de la fin du match. Les Côtiers s'en sortaient finalement grâce à deux gros shoots à trois points de Jean-Marc Mwema et Loïc Schwartz en toute fin de match pour finalement s'imposer (68-65) dans cette première manche de la finale des playoffs.

La prochaine rencontre est prévue samedi, à 20h, à Mons. Pour rappel, cette finale se joue au meilleur des cinq manches.