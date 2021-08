© Phoenix Brussels

Si le Phoenix Brussels annonçait fièrement l'arrivée de Kristijan Krajina ce dimanche, mettant un terme au recrutant du club de la capitale en vue de la saison prochaine, ces derniers jours n'ont pas été particulièrement rose pour les pensionnaires de la piscine de Neder-over-Heembeek.En effet, alors que l'on est toujours en pleine préparation et que le début de la saison se rapproche (première rencontre le vendredi 24 septembre face à Ostende), l'infirmerie bruxelloise est (déjà) particulièrement bien remplie.A commencer par l'ailier croate. Arrivé cet été, il est actuellement en quarantaine après avoir été en contact avec une personne positive au Covid-19. De son côté,ne se sent pas très bien non plus mais on ne sait pas s'il s'agit aussi d'une potentielle contamination au coronavirus.est toujours en pleine convalescence et devrait être écarté des parquets pour un petit mois alors que l'histoire (pas drôle) du jour revient à. Le pivot sénégalais qui culmine à 2m06... a été mordu par un chien ce mardi alors qu'il se trouvait devant la salle. On ignore la race du chien mais toujours est-il que le double mètre a été transporté en ambulance.Quelques couacs dans cette préparation mais rien de bien grave. Espérons que la poisse ne va pas (une fois encore) s'acharner sur les joueurs de la capitale qui doivent clairement une revanche à leurs supporters après la saison catastrophique de l'année dernière.