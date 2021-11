Après une brillante campagne de qualification pour l’Euro 2022, les Belgian Lions s’attaquent cette semaine aux qualifications pour la Coupe du monde 2023. Un défi bien plus coriace car seules douze nations européennes participeront au prochain Mondial organisé conjointement par le Japon, l’Indonésie et les Philippines, du 25 août au 10 septembre 2023. "En jetant un œil sur le ranking européen (NdlR : dont la Belgique occupe la 19e place), on peut facilement se rendre compte de la complexité de la tâche et de l’exploit que représenterait une qualification pour la Coupe du monde", fait remarquer Jacques Stas, manager des Belgian Lions. "Sur papier, au moins quinze équipes nous sont supérieures."



