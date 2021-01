Ils devaient battre les Grecs d'Iraklis d'au moins 7 points pour s'assurer une place en huitième de finale au terme de ce troisième et dernier match de la semaine européenne à Den Bosch. Même si les Montois se sont vaillamment battus jusque dans leur derniers retranchements en arrachant une prolongation, l'objectif n'a pas été atteint. L'équipe de Thessalonique remporte donc ce groupe A et prive les Hennuyers d'une qualification sans dépendre des autres résultats.

Les Montois y ont pourtant crû pendant 22 minutes en prenant jusqu'à 8 longueurs d'avance juste après la pause (37-29), avant de s'écrouler complètement. Les artilleurs grecs se sont réveillé pour passer un 0-11 fatal aux Renards et mener 41-45 (26e) puis même grimper grimper l'avantage à +11 (48-59). L'énorme sursaut montois (18-6), via notamment Barnes, Spencer et Durham a permis de faire renaître une lueur d'espoir.

© Fiba

Le marquoir affichait même 66-65 en leur faveur à 3 secondes du buzzer final. C'était juste avant que Smith, auteur d'un match assez décevant (12 points mais 4/16 aux tirs), ne fasse une faute évitable pour permettre à Hanlan d'égaliser sur lancer-franc (40e: 66-66). Durant les 5 minutes supplémentaires, les protégés de Vedran Bosnic ne sont plus parvenus à se rebiffer (75-79).



Ils peuvent encore y croire

Mons-Hainaut a probablement été battu par une équipe plus forte. Il n'empêche qu'une victoire aurait été possible avec davantage de réussite. Durham, Smith et Barnes ont manqué trop de tirs ouverts tandis que les Grecs ont récupéré de nombreux ballons en remportant la bataille du rebond (44 dont 17 offensifs pour Irakis / 34 dont 10 offensifs pour Mons).

La qualification pour les huitièmes de finale reste malgré tout encore possible. Une défaite de Reggio Emilia face à Kormend cet après-midi (15h) permettrait aux Renards de s'emparer de la deuxième place de ce groupe A. Mais si les Italiens battent les Hongrois, Mons-Hainaut terminera troisième de la poule et devra regarder dans les cinq autres groupes de la Fiba Europe Cup.

Les quatre meilleurs troisièmes décrochent en effet également un ticket. Et à ce petit jeu, les Montois sont en bonne position grâce à leur average positif (+12). On devrait y voir plus clair durant la soirée de ce vendredi, à l'issue des rencontres des autres poules.

MONS : 28 sur 62 (7x3); 12 lf sur 15; 34 rbds; 15 pd; 24 fp. SMITH 5-7, Lambot 0-6, BARNES 7-7, Spencer 4-10, DURHAM 5-11, Cage (-), Mintogo, Mortant 3-0, VAN CAENEGHEM, Jean-Philippe (-), PENAVA 8-2.

IRAKLIS : 27 sur 69 (9x3); 16 lf sur 18; 44 rbds; 14 pd; 20 fp. ENECHIONYIA 0-8, SUGGS 0-7, Ebanks 2-0, Schizas 3-3, KAVVADAS 4-7, Georgalas (-), Tsairelis 2-4, BOWLIN 7-, Verginis 0-3, HANLAN 8-14, Gkiouzelis, Hatcher 0-7.

QUARTS : 11-11, 21-15, 13-26, 21-14 et 9-13.