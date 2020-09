Le BCO ne goûtera pas encore aux quarts de finale de la Champions League cette année. Pour son retour officiel à la compétition, c’est un sacré test européen qui attendait le club champion de Belgique sur le parquet de Tenerife.

Malgré la défaite, les Côtiers, privés de Bratanovic, ont cependant prouvé qu’ils n’avaient pas chômé en préparation. L’équipe dirigée par Dario Gjergja, si elle a parfois eu du mal à s’exprimer collectivement sur le plan offensif, a aussi fait preuve d’une grosse application défensive, principe cher à son mentor belgo-croate. Cette abnégation en zone arrière n’a pas suffi à combler le manque d’efficacité sur le plan de l’attaque, notamment derrière la ligne à trois points (4/22).

Les deux bonnes surprises en première mi-temps furent Loïc Schwartz (10 points à la pause) et le nouveau pivot américain Thomas Welsh qui sera sans doute une grosse machine à "double-double" cette saison. Son grand gabarit et sa mobilité devraient en faire le digne successeur de Shevon Thompson sous les anneaux et même à mi-distance.

Ce duo gardait le BCO dans le coup à la mi-temps (30-30) mais l’expérience du groupe espagnol en face allait faire la différence dès le retour des vestiaires, lancé par une domination au rebond rarement contestée.

Pas de Final 8 à Athènes donc pour Ostende qui va devoir attendre de longues semaines maintenant avant son prochain match officiel, sur les parquets belges cette fois.

--> Stats du match

Hans Vanwijn qualifié pour le tournoi final

Il y aura un joueur belge présent à Athènes à partir du 30 septembre au tournoi final de la Champions League. Hans Vanwijn, transféré à Dijon, a participé à la qualification de son équipe face à l’équipe russe Novgorod (75-67). L’international belge (25 ans) a joué 20 minutes (4 pts, 2 rbs, 1 ass). Dijon affrontera Ankara en quarts.