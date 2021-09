Comme chaque année, le championnat belge permet à certains de décoller définitivement.

À chaque saison son histoire. En cette campagne 2021-2022, plusieurs joueurs étrangers sont attendus au tournant et doivent se démarquer comme les attractions du championnat. Décryptage.

Emmanuel Nzekwesi - 24 ans Mons-Hainaut

En faisant signer Emmanuel Nzekwesi, Mons a frappé fort sur le marché des transferts. MVP du championnat néerlandais, l’intérieur avait plusieurs propositions plus alléchantes mais il voyait en BMH le club qui l’aidera à passer un cap avant de tenter une aventure dans un championnat plus huppé. L’ancien de Leiden a d’ores et déjà montré en préparation qu’il serait une pièce maîtresse sur l’échiquier de Vedran Bosnic. Il devra par contre progresser dans sa besogne défensive.

Elvar Mar Fridriksson - 26 ans Anvers