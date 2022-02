Complètement dominés en première mi-temps, les Belgian Lions ont signé une fantastique remontée avant d’échouer sur le fil.

La Belgique n’est pas passée loin de réaliser le hold-up parfait ! Car les lions sont revenus de très loin avant d’échouer sur le fil. Trois places seulement séparent la Belgique (18e) et la Lettonie (15e) au ranking européen. Mais hier soir sur le parquet de la Mons Arena, en première mi-temps, on a eu l’impression que l’écart était bien plus grand entre les deux équipes tant les Lions ont souffert pour mettre leur jeu en place face aux solides gabarits adverses.

En plus de devoir se passer de son axe principal avec les blessures de son capitaine Sam Van Rossom et de son centre titulaire Ismaël Bako, Dario Gjergja a aussi dû enregistrer le forfait de Jean-Marc Mwema (dos) en dernière minute. Trois éléments dont l’expérience et les qualités athlétiques auront manqué à l’équipe belge face à des Lettons qui n’offraient aucun cadeau. Dès les premiers échanges, on a senti les Lions dominés dans le combat physique.