L’inconstance a encore failli jouer un mauvais tour aux Renards.

Pour la première fois depuis le début de la phase transfrontalière, Mons-Hainaut est parvenu à enchaîner deux victoires consécutives. Mais ce ne fut cependant pas sans mal. Les Renards, qui ont compté jusqu’à dix-sept points d’avance peu avant la mi-temps, ont finalement été sauvés par un tir à trois points de Muhamed Pasalic à trois secondes de la fin. Et dire que la présence du meneur bosnien, qui n’a inscrit qu’un seul panier mais le plus important, a été très incertaine jusqu’au dernier moment à cause d’un état grippal durant les jours précédant le match.

C’est dire si ce succès a tenu à très peu de chose, alors que l’équipe montoise semblait parfaitement contrôler les débats avant le repos.

"En jouant de manière simple mais juste, on a dominé notre adversaire", confirme Thierry Wilquin, le manager de Mons-Hainaut.

"Puis le match a tourné durant le troisième quart lorsque notre adversaire nous a infligé un 11-0 en moins de trois minutes durant le troisième quart."