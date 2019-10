Après discussion ce week-end avec Gabriel Jean et Eric Schonbrodt, Pascal Angillis a décidé de se mettre un peu en retrait du coaching de l'équipe première du Spirou pour rester au chevet de son fils, malade. "Depuis une dizaine de jours, on a diagnostiqué une tumeur à Sidy, mon fils âgé de 8 ans. Rapidement pris en charge, il suit une thérapie très lourde qui nécessite ma présence quotidienne auprès de ma famille. Après concertation avec mon épouse et les docteurs ces derniers jours, il était primordial de pouvoir focaliser toute mon attention sur la guérison de mon fils et le bien-être de ma famille. Cette décision est très lourde à prendre car nous faisons un travail de fond important avec l’équipe et les joueurs ne ménagent aucun effort pour s’améliorer collectivement. Je me réjouis déjà à l’idée de retravailler avec le staff le plus rapidement possible. D’après le corps médical, je devrais être absent de 2 à 3 mois. Je remercie vivement la Direction du Spirou Basket qui me soutient à 100% dans cette épreuve personnelle !", explique le coach du Spirou

Sam Rotsaert prendra en charge, ad intérim durant cette absence, le rôle de coach principal assisté d’Oscar Lata. Dès que Pascal le pourra, il reprendra sa place de coach avec ses deux assistants.