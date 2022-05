Ostende, qui a raflé les dix derniers titres de champion, reste très loin au-dessus de la mêlée en Belgique. Le gouffre qui sépare le club côtier de ses concurrents dans le Royaume semble même de plus en plus béant. Après avoir corrigé Mons-Hainaut en trois manches en demi-finale des playoffs, le BCO a entamé sa onzième finale consécutive en infligeant une véritable correction à Malines, son dauphin au classement belge sur l’ensemble de la saison malgré des moyens beaucoup plus limités.



