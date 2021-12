Les Sixers ont pu se reposer sur leur pivot Joel Embiid qui a dominé la raquette des Nets en compilant 34 points et 7 rebonds. Le jeune Tyrese Maxey a lui ajouté 25 points pour venir à bout de Kevin Durant, de retour après avoir été placé en protocole Covid. 'KD' a planté 33 points en plus du triple-double de James Harden (33 points, 14 rebonds, 10 assists).

Malgré cette défaite, Brooklyn reste premier de la conférence Est tandis que Philadelphie occupe toujours la 6e place. Derrière les Nets, Milwaukee a lui assuré sa 3e place à l'Est en s'imposant 118-136 à Orlando avec un immense double-double de Giannis Antetokounmpo (33 points, 12 rebonds) et 25 points de Jrue Holiday.

Dans le dernier match de la soirée, Cleveland, 5e à l'Est, s'est incliné 11à-93 sur le parquet de Washington, emmené par Bradley Beal (29 points, 10 assists) et Kyle Kuzma (25 points, 10 rebonds). Avec ce succès, les Wizards confortent leur 8e place à l'Est. La rencontre entre Denver et Golden State, également prévue jeudi soir, avait été reportée à cause des nombreux cas de coronavirus chez les Nuggets.