Philip Cofer, nouvel intérieur des Giants d'Anvers Basket J.Br. Les Anversois ont trouvé un premier remplaçant au duo Jalen Jenkins-Ibrahima Fall-Faye qui a récemment quitté les Giants. © DR

Ibrahima Fall-Faye parti à Monaco, Jalen Jenkins parti au Portugal et Roby Rogiers out pour plusieurs semaines, le secteur intérieur des Anversois était plutôt désert avec le seul Dave Dudzinski en tant que véritable pivot. Comme on pouvait s'en douter, les dirigeants des Giants n'ont pas traîné pour trouver un premier remplaçant dans la peinture.



Son nom: Philip "Phil" Cofer. Le nouveau pivot des Principautaires (24 ans pour 2m03) a fait son cursus universitaire du côté de l'université de Florida avant d'évoluer en G-League, l'antichambre de la NBA. Cette arrivée en Belgique sera par ailleurs sa première expérience à l'étranger. Il est capable de jouer sur les postes 4 et 5, dispose d'un bon petit shoot et de bonnes qualités défensives.



Les dirigeants anversois s'activent à présent en coulisses afin de lui permettre de rejoindre au plus vite l'équipe. Il se chuchote également que Philip Cofer ne sera pas le dernier renfort dans la peinture anversoise. Un autre nom circule: celui de Kavion Pippen, un pivot américain de 24 ans pour 2m08. Affaire à suivre mais on s'active à Anvers pour rester compétitif et tenter de rivaliser avec l'ogre ostendais.