Si l'annonce de l'attribution à Ostende de l'un des quatre tournois de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avait provoqué de grands sourires chez les Belgian Cats, ils se sont un peu figés à l'issue du tirage au sort des poules mardi à Mies, en Suisse, au siège de la fédération internationale de basket (FIBA).

Philip Mestdagh, le sélectionneur de la Belgique, résumait le sentiment général, comptant sur l'appui du public pour soutenir ses Belgian Cats.

"Ce n'est pas du tout un groupe facile pour se qualifier", a reconnu le technicien flandrien. "Le Japon est déjà qualifié, mais c'est une équipe qui vient du pot 3. Une fois les USA sortis du pot 1, on savait déjà que c'était le Japon pour nous, puis soit Australie ou Canada comme adversaire du pot 1. Le Canada n'a rien à voir avec l'équipe que nous avons jouée en préparation pour l'Euro à Bruxelles. C'est une très bonne équipe, complète. Je ne pense pas que le voyage leur sera préjudiciable. La plupart des joueuses évoluent en Europe. La Suède est l'équipe la plus forte du 4e chapeau. Je ne doute pas que le Japon va jouer le jeu convenablement, mais les Japonaises peuvent en quelque sorte décider de qui va se qualifier. Jouer à Ostende sera très important, il faudra que le public vienne nombreux. Cela pourrait être déterminant. Les matches contre le Canada et la Suède seront les matches clés. Car gagner seulement contre le Japon pourrait ne pas être suffisant".

La Belgique jouera d'abord contre le Canada le 6 février, puis le Japon le 8 février et la Suède enfin le 9 février, a précisé Koen Umans, le manager des Belgian Cats.