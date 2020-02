Les Cats à Tokyo Le sélectionneur belge a remis les pendules à l’heure durant la mi-temps.

S’il soulignait d’abord dans son analyse la nécessité pour ses joueuses de faire preuve de plus d’ambition et de savoir répondre présent dans les grands rendez-vous, quand la pression est là, Philippe Mestdagh, visiblement soulagé, se laissait cependant progressivement aller à certaines confidences : "C’est un rêve qui se réalise. Mes premiers Jeux olympiques, je les ai regardés en 1972 sur une télé en noir et blanc. C’était Munich et maintenant, près de 50 ans après, nous y allons, Wouaw !"



(...)