près avoir manqué cinq rencontres en raison d'une blessure au genou LeBron James a permis aux Lakers de combler un retard de 21 points pour offrir aux Lakers un succès en prolongation aux dépens des Knicks 122-115. "King" James a boucl sa prestation d'un triple-double (29 pts, 13 rebs, 10 ast). À ses côtés, Anthony Davis (28 pts, 17 rebs, 4 contres) et Malik Monk (29 pts) ont été au diapason, au contraire de Russell Westbrook en totale perdition (5 pts, 1/10 aux tirs, 6 passes).

Après que sa série de victoires a été stoppée à onze, jeudi à Atlanta, Phoenix est reparti de l'avant à Washington (80-95), qui ne lui a opposé aucune résistance. Même quand Devin Booker, qui tournait pourtant à 33,3 points de moyenne sur les six derniers matchs, n'est pas en verve (11 pts, à 5/14, 7 rebs, 5 passes), l'équipe est suffisamment solide collectivement pour que cela ne se voie pas.

DeAndre Ayton a dominé à l'intérieur (20 pts, 16 rebs) et Chris Paul (14 pts, 9 passes) a géré pour des Suns ayant compté jusqu'à 36 longueurs d'avance au 3e quart-temps. Memphis s'est aussi promené à Orlando (115-135), le nouveau phénomène de la Ligue Ja Morant apposant sa griffe avec 33 points.

Au troisième quart-temps, le meneur s'est distingué avec un de ses dunks montés sur ressorts dont il a le secret, après avoir changé de direction sur un double appui. Un mouvement particulièrement difficile à exécuter. Il a ensuite réussi une passe aveugle (7 au total), après avoir passé le ballon dans son dos, à la Magic Johnson, pour Ziaire Williams qui l'envoyait ensuite en l'air pour le alley-oop de De'Anthony Melton.

Les Grizzlies, également guidés par Jaren Jackson Jr (21 pts, 6 rebs), ont alors compté 31 unités d'avance, leur plus large d'un match pleinement maîtrisé. Miami, de son côté, n'a eu aucun mal à s'imposer à Charlotte (86-104), grâce notamment à Jimmy Butler, très adroit (27 pts à 10/13), et à Bam Adebayo, très actif (20 pts, 12 rebs, 3 interceptions, 2 contres). Le Heat (2e à l'Est), qui s'est aussi appuyé sur Tyler Herro (19 pts), a fait la différence dans le troisième quart-temps, infligeant un rédhibitoire 8-35 à des Hornets (9e) concédant leur quatrième défaite consécutive.

Milwaukee (3e à l'Est) a passé une soirée tranquille à Portland (108-137) . Le MVP des Bucks Giannis Antetokounmpo a pu s'économiser en ne jouant que 25 minutes (29 pts, 9 rebs) et laissé la vedette pour un soir à Bobby Portis (30 pts dont 6/8 à 3 pts, 5 ast, 4 rebs, 2 contres).