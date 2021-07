Brooklyn-Lakers ; Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden contre Anthony Davis et LeBron James : voilà la finale dont tout le monde "rêvait" en début de saison. Mais la joyeuse incertitude du sport a fait son effet. Dans une saison compliquée entre le Covid et les blessures, ce sont finalement les Bucks de Milwaukee (qui faisaient quand même partie des favoris à l’Est) et les Suns de Phoenix (pas du tout attendu à ce niveau en début de saison) qui s’affronteront pour remporter le trophée Larry O’Brien, ce qui serait une première pour la franchise de l’Arizona alors que les Daims ont déjà été sacrés… en 1971.